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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

460 طفلا يشاركون في ورش عمل اليوم الواحد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولي اهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

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وأضاف المحافظ أنه قامت مكتبة مصر العامة بالزقازيق بتنظيم 10 ورش عمل اليوم الواحد لأنشطة (بازل -مسرح العرائس - مسابقات - تلوين - توتة وحدوتة - عالم ورق – صلصال - الرسم على الزجاج ريسيكل - هاند ميد ) شارك فيها (460) طفلا من أعضاء المكتبة ،بالإضافة لتنظيم يوم ترفيهى لعدد (30) طفل من ذوي الهمم وندوتين بعنوان (مكافحة الزواج المبكر - المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص) خلال شهر فبراير الماضى.

وأشارت  رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر فبراير الماضى قدمت عدد (10) ورش عمل اليوم الواحد بالإضافة لأنشطة عدة.

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