فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

يصادف اليوم ذكرى وفاة فيلو تايلور فارنزوورث مخترعًا أمريكيًا مشهورًا ورائدًا في مجال التلفزيون، تعتبر أحد أهم اختراعاته هي التليفزيون، وُلد في 19 أغسطس 1906 وتوفي في 11 مارس 1971. قدم العديد من المساهمات الحاسمة في تطور مجال الإلكترونيات والتليفزيون.

اختراع التليفزيون

أحد أهم اختراعاته كان أول جهاز يعمل بالكامل بالطاقة الإلكترونية وهو أنبوب كاميرا الفيديو، كان هذا الجهاز أول نظام تليفزيون كامل، وكان فيلو تايلور فارنسورث أول شخص يثبت نجاح هذا النظام أمام الجمهور، قام فارنزوورث بتطوير نظام تليفزيون كامل يشمل الكاميرا، وقد أنتج هذا النظام تجاريًا من قبل شركة فارنزوورث للتليفزيون والراديو في الفترة من عام 1938 إلى عام 1951.

في وقت لاحق، اخترع فيلو تايلور جهازًا صغيرًا للاستخدام النووي، والذي يعرف بـ Farnsworth–Hirsch fusor أو ببساطة "fusor". على الرغم من عدم كونه جهازًا عمليًا لتوليد الطاقة النووية، إلا أنه يستخدم كمصدر قابل للحياة للنيوترونات باستخدام تقنية الحبس بالقصور الذاتي (IEC). كان تصميم هذا الجهاز مصدر إلهام لمفاعلات الانصهار النووي الأخرى.

فيلو فارنزوورث

لقد حصل فيلو تايلور فارنزوورث على 165 براءة اختراع، ومعظمها في مجالات التليفزيون والإذاعة، اخترع التليفزيون في عام 1927 عندما كان عمره لا يتجاوز العشرين سنة.

للأسف، تعرضت مذكرات اختراعه للسرقة وتم نسبتها إلى شخص آخر الذي سرقها، ومع ذلك، لم يستطع هذا الشخص الإجابة على أي سؤال حول الاختراع، وكان فيلو تايلور فارنزوورث الوحيد الذي استطاع الإجابة. وبهذا، ثبتت براءة اختراعه وتم توثيق اسمه في تاريخ التليفزيون. ولم يحصل السارق على الشهرة التي كان يأملها كمكافأة لفعلته.