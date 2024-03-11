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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير أسامة نقلي: العلم السعودي رمز وحدتنا وعنوان هويتنا وشاهد على البطولات والإنجازات

السفير أسامة بن أحمد
السفير أسامة بن أحمد نقلي

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، رسالة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم للمملكة العربية السعودية الذي يوافق الحادي عشر من مارس.


وقال السفير نقلي: نحتفي اليوم برمز وحدتنا وعنوان هويتنا الذي ظل شاهدا على تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات، نحتفي بيوم العلم وقيمته الممتدة عبر ثلاثة قرون بوصفه رمزا للسيادة الوطنية، وجزء أصيلا من ملحمة تأسيس وتوحيد الدولة واستقرارها.

وأوضح السفير أسامة نقلي، أنه بأمر ملكي كريم، أضحى الحادي عشر من مارس من كل عام يوما للعلم السعودي، ذلك التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه- العلم بصورته الحالية شعارا للبلاد ورمزا لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

وتابع: راية شامخة في عليائها،  راسخة كهامات الجبال، ترفرف خفاقة في جميع المحافل، وتحظى بمكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي. وينظر إليها بكل فخر واحترام، تحت هذه الراية لا تدخر المملكة جهدا لنثر المحبة والوئام، وإرساء السلام في كافة ربوع الأرض، انطلاقا من قيم ديننا الحنيف، وإيمانا بأن السلام خير ضمانة لاستقرار الأمم، وصون حقوق الشعوب ومكتسباتها.

واختتم كلمته قائلا: لنمضي خلف راية العز، في مسيرة تنموية شاملة باتت مثار احترام وتقدير شعوب العالم، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أسأل المولى عز وجل أن يديم على الوطن الغالي أمنه وأمانه وعزه وازدهاره.

 

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