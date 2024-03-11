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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسلة "القاهرة الإخبارية": انتهاكات واقتحامات الاحتلال مستمرة في أول يوم من رمضان.. فيديو

الاحتلال
الاحتلال

أكدت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة رام الله الفلسطينية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، موضحةً: "قوات الاحتلال دعمت 25 آلية لاقتحام مخيم نور شمس بعد منتصف الليلة الماضية، وعملت على تجريف البنية التحتية لهذا المخيم".

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وأضافت "السلامين"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "المقاومة المسلحة من قبل المواطنين الفلسطينيين كانت موجودة، وردوا على الاقتحامات المتتالية لمخيم نور الشمس بوابل من الرصاص الحي كما جرى إعطاب عدة آليات في المخيم، حيث زرعت المقاومة والشبان الفلسطينيون المقاومون عبوات ناسفة لإعطاب عدة آليات في مخيم نور شمس".

 

وتابعت: "واقتحمت قوات الاحتلال سلسلة من المخيمات في مدينة الخليل وانسحبت منها، واعتقل الاحتلال نحو 25 فلسطينيا منذ منتصف الليلة الماضية وارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى اليوم لأكثر من 7 آلاف فلسطيني من قطاع غزة". 
 

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