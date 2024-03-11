كتائب القسام: قصفنا مجموعة من جنود الاحتلال في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها دكت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في وقت سابق، إنه بعد عودة المقاتلين من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، أكدوا تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105".

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تم الإبلاغ عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.