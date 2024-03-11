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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اغتيال القيادي بكتائب القسام مروان عيسى

وسائل الإعلام العبرية
وسائل الإعلام العبرية تتحدث عن اغتيال مروان عيسى

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال مروان عيسى، نائب رئيس الجناح العسكري لحماس، في غارة جوية حديثة في وسط قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الجيش لم يؤكد حتى الآن نجاح اغتيال القيادي بالقسام مروان عيسى.

فيما ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي يتحقق من احتمالية مقتل القيادي بالقسام مروان عيسى في غارة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، كان عيسى يقيم في مخيم النصيرات. وخلال ليلة السبت والأحد، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة جوية على مبنى يعتقد أنه يوجد فيه؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتشير التقارير إلى أن خمسة فلسطينيين استشهدوا في الضربة، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان عيسى من بينهم.

وفقا للتقارير، لا تزال حماس تتحقق مما إذا كان عيسى قد تم استشهد في الضربة.

ويعتبر عيسى رقم الرجل الثالث في قيادات كتائب القسام في غزة.

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