عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.. فيديو

غزة
غزة

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، قائلًا: "القانون الدولي يحمي كل الانتهاكات التي قامت بها دولة الاحتلال في القطاع، وفي هذه الحالة ليس هناك مبرر لقيام الدولة الإسرائيلية بهذا الغزو على فلسطين، وتوقف عجلة الإنتاج".

txt

منعوهم من تحقيق أهدافهم.. شيخ الأزهر: أهل غزة انتصروا على الكيان الصهيوني

txt

شيخ الأزهر: سمعت صراخ طفل من غزة تجرى له عملية بدون بنج


وأضاف "الكيلاني"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسطين سوف تحتاج لإعادة البناء والإعمار بمبالغ طائلة، وأعتقد أنه وفقًا للقانون الدولي ونظم الأمم المتحدة والأعراف الدولية بأنه لا يوجد أي مبرر لقيام دولة الاحتلال بهذا التعدي، وليس لها حق الدفاع الشرعي كما تدعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إسرائيل منذ القدم وهي تقتل الفلسطينيين وتدمر منازلهم، وتشل اقتصادهم، وتحاربهم في كل ما لذ وطاب في الدولة الفلسطينية، منوهًا بأن المسئول الأول عن كل هذه الانتهاكات هي الدولة الإسرائيلية، ويجب عليهم إصلاح كل هذه الأضرار، وأن يتحملوا أي خسائر للاقتصاد الفلسطيني، حتى تعود الدولة الفلسطينية لحياتها مرة أخرى.


وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني، فضلًا عن عمل تحالفات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، حيث إن مصر لديها رؤية وتطلع كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدا كبيرا جدًا لإدخال المساعدات، والضغط السياسي من خلال التحدث مع الرئيس الأمريكي وعدد من رؤساء الدول الأخرى.
 

غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن منع الاحتلال دخول المصليين للمسجد الأقصى

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

الحدث: إحراق السفارة المصرية في السودان وإتلاف محتوياتها

موجود من أيام الفراعنة.. أحمد الفيشاوي: مش ندمان على أي تاتو عملته

شوقي علام: الدين يحتاج أن يفسر للعالمين بشكل صحيح

البنزين جنب النار.. رامز يعلق على ظهور أحمد السقا مع باسم سمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ