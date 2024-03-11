خبير يكشف حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة.. فيديو

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة، قائلًا: "القانون الدولي يحمي كل الانتهاكات التي قامت بها دولة الاحتلال في القطاع، وفي هذه الحالة ليس هناك مبرر لقيام الدولة الإسرائيلية بهذا الغزو على فلسطين، وتوقف عجلة الإنتاج".



وأضاف "الكيلاني"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فلسطين سوف تحتاج لإعادة البناء والإعمار بمبالغ طائلة، وأعتقد أنه وفقًا للقانون الدولي ونظم الأمم المتحدة والأعراف الدولية بأنه لا يوجد أي مبرر لقيام دولة الاحتلال بهذا التعدي، وليس لها حق الدفاع الشرعي كما تدعي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إسرائيل منذ القدم وهي تقتل الفلسطينيين وتدمر منازلهم، وتشل اقتصادهم، وتحاربهم في كل ما لذ وطاب في الدولة الفلسطينية، منوهًا بأن المسئول الأول عن كل هذه الانتهاكات هي الدولة الإسرائيلية، ويجب عليهم إصلاح كل هذه الأضرار، وأن يتحملوا أي خسائر للاقتصاد الفلسطيني، حتى تعود الدولة الفلسطينية لحياتها مرة أخرى.



وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا جدًا على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني، فضلًا عن عمل تحالفات دولية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، حيث إن مصر لديها رؤية وتطلع كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدا كبيرا جدًا لإدخال المساعدات، والضغط السياسي من خلال التحدث مع الرئيس الأمريكي وعدد من رؤساء الدول الأخرى.

