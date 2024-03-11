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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أقوال شاهد العيان على واقعة حبيبة الشماع: البنت نطت والسواق جري

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

كشف شاهد العيان على واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، تفاصيل مثيرة خلال التحقيقات حيث قرر بأن السائق فر هاربا وأنه شاهد المجني عليها أثناء القفز من سيارة بيضاء اللون.

اقوال شاهد واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع

وقال شاهد واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق، أنه كان يستقل سيارة على طريق السويس، وفي هذه الأثناء باتجاه القاهرة فوجئ بفتاة تقفز من سيارة ملاكي لونها أبيض، بعد قيامها بفتح الباب الخلفي للسيارة، كما قام سائق السيارة بالفرار هاربا من الطريق ولم يتوقف.

وتابع شاهد واقعة حبيبة الشماع، بأنه توقف بالسيارة وقام بالنزول إلى الفتاة وبمجرد الذهاب اليها كانت في حالة صعبة وأخبرته بأن السائق كان يريد اختطافها إلا أنها قفزت من السيارة، وقام بطلب الإسعاف والذهاب معها إلى مستشفى الشروق العام ثم تم تحويلها إلى المركز الطبي العالمي وكانت فقدت الوعي في هذه الأثناء.

 قرر شاهد واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع خلال التحقيقات، أن الحادث وقع قبل كارتة مدينتي على طريق السويس بحوالي 200 متر، حيث كان يستقل سيارة بحوزة مجموعة من ذوي الاحتياجات، وفوجئ بفتاة تقوم بفتح الباب الخلفي للسيارة الملاكي المتواجدة أمامهم وتقفز منها، ثم فر قائد السيارة من الطريق.

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