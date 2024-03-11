عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 1.. محمد رياض يسرق بضاعة زوج شقيقته

محمد رياض
محمد رياض

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “قلع الحجر والذي يعرض على قناة صدى البلد” أحداثا مثيرة، حيث ظهرت ضمن الأحداث العلاقة المتوترة بين العمدة الفرماوى “محمد رياض” وشقيقته روحية “سوسن بدر” وذلك خلال زيارتها له فى منزله.

ويدبر الفرماوى عملية سرقة سيارات تحمل بضائع لصالح صاحبها زوج روحية “عبد العزيز مخيون” الا ان الفرماوى يقرر سرقة السيارات ودبر وخطط من أجل ذلك. 

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

عبد العزيز مخيون قلع الحجر مسلسل قلع الحجر منى عبد الغني محمد رياض سوسن بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

مسلسل المداح الحلقة 2.. حمادة هلال متهم فى قـ تل فتوح أحمد

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 1.. مقتل والد وعريس سمية الخشاب

كيف عوض مسلسل "كامل العدد + 1" غياب الراحل مصطفى درويش؟

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

هند عبد الحليم تعلن تعرض والدتها لأزمة صحية.. تفاصيل

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عرض بابا جه لـ أكرم حسني

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأمريكية: نتنياهو راحل وحماس باقية.. تفاصيل

برنامج الأغذية العالمي: مجاعة على وشك الحدوث في شمال غزة

هل هناك جزء ثان من جعفر العمدة؟.. محمد سامي يحسم الجدل

المخرج محمد سامي يكشف كواليس وأسرار تعرض لأول مرة عن نعمة الأفاكاتو

صدمة قبل الإفطار.. عامل يتخلص من حياته شنقا بأكتوبر

محمد سامي: يوسف شاهين مأخرجش مسلسلات درامية.. وأنا الأنجح على مستوى الدراما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ