قلع الحجر الحلقة 1.. محمد رياض يسرق بضاعة زوج شقيقته

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “قلع الحجر والذي يعرض على قناة صدى البلد” أحداثا مثيرة، حيث ظهرت ضمن الأحداث العلاقة المتوترة بين العمدة الفرماوى “محمد رياض” وشقيقته روحية “سوسن بدر” وذلك خلال زيارتها له فى منزله.

ويدبر الفرماوى عملية سرقة سيارات تحمل بضائع لصالح صاحبها زوج روحية “عبد العزيز مخيون” الا ان الفرماوى يقرر سرقة السيارات ودبر وخطط من أجل ذلك.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.