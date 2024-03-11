الخارجية التركية: أنقرة وأثينا تعلنان الالتزام بعلاقات إيجابية

التقى نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات حول التعاون الثنائي والدولي، بحسب بيان وزارة الخارجية التركية.

وجاء في البيان: "استعرضا الاستعدادات للزيارة المقبلة لرئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس إلى تركيا في مايو، وقاما بتقييم التقدم المحرز حتى الآن في قنوات الحوار القائمة، والتي تغطي جميع جوانب العلاقة الثنائية"، بحسب ما أورده موقع "تي آر تي".

وقالت وزارة الخارجية التركية أمس الأحد إن هذا الحوار جزء من المناقشات السياسية الجارية بين البلدين، وذلك في أعقاب سلسلة من هذه المناقشات بين الجارين في بحر إيجه في الأشهر الأخيرة.

وكان آخر لقاء عقد في أثينا بين أردوغان وميتسوتاكيس في 7 ديسمبر 2023.

وشدد أردوغان في بيانهما الصحفي المشترك على أن تركيا تطمح إلى تحويل بحر إيجه إلى بحر سلام وتعاون من خلال الحوار البناء وعلاقات حسن الجوار مع اليونان، وفي إطار القانون الدولي.

وخلال زيارة أردوغان، وقع البلدان على إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، الذي أكد على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين العلاقات لصالح كلا المجتمعين في جو من الصداقة والثقة المتبادلة.

وعلى هذه الخلفية، اتفقوا على مواصلة المشاورات البناءة والهادفة على أساس الحوار السياسي وجدول الأعمال الإيجابي وتدابير بناء الثقة، والامتناع عن الأفعال والتصريحات التي قد تقوض روح الإعلان.