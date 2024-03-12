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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: سموحة صنع نجومية لاعبي المنتخب القومي

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “محمد شكري واحمد رمضان بيكهام الذين انضما للمنتخب ، سموحة هو من صنع نجومية هذين اللاعبين المميزين جدا عندما ضمناهم من الاهلي ناشئين غير معروفين وعادوا للاهلي نجوم وانضموا للمنتخب القومي ، دائما سموحة يصنع النجوم ويكشف عن هويتهم”. 

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

 

 

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

 

 

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.


يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023". 

 

 

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