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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ .. عالم أزهري يوضح

الشيخ إبراهيم جاد
الشيخ إبراهيم جاد الكريم

هل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ سؤال يجيب عنه موقع صدى البلد من خلال سلسلة فتاوى الصائمين التي تنشر على مدى أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، والتي يرافقنا خلالها للرد على استفساراتكم الشيخ إبراهيم جاد الكريم من علماء الأزهر الشريف، وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى.

هل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ 

وقال سائل: ما هي مبطلات الصيام وهل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ ، ليوضح الشيخ إبراهيم جاد الكريم أن مبطلات الصيام كثيرة منها أن يأكل المسلم عامدا فسد صومه أما إذا نسي فمرفوع، ومن مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان وفي هذه الحالة عليه القضاء والكفارة.

مفطرات الصيام

ما هي مبطلات الصيام ؟ مفسدات الصيام  وهي المحظورات التي نهى الشرع عن فعلها في شهر رمضان أثناء الصيام، وفرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان، وحددت الشريعة بعض الأمور التي تفسد الصوم، ويجب على الصائم الابتعاد عنها في نهار رمضان، ومن مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا في النهار، وكذلك الجماع، وغيرها

ومن خلال فتوى لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر احذر مما يلي في شهر رمضان .

ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي: 
1- تطهير اليدين بالكحول 
2- الأكل والشرب ناسيًا 
3- التبرد بالماء 
4- الغسيل الكلوي 
5- القيء عن غير عمد 
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم 
8- بلع الريق 
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب 
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف 
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه 
12- العطور والروائح 
13- المراهم والكريمات 
14- الحقن (عضل أو وريد) 
15- قطرة العين 
16- مرطبات البشرة

ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو 
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم 
3) التدخين 
4) دم الحيض والنفاس 
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان 
6) الجماع فى نهار رمضان

هل فرض الصوم على الأمم السابقة؟

كما قال الشيخ إبراهيم جاد الكريم، إن الحكمة بينها المولى سبحانه وتعالى حينما قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)"، فأولى هذه الحكمة التقوى، كذلك الشعور بحاجة الفقراء والمساكين فيحنو عليهم، إضافة إلى التقرب بعبادة السر وهي تجزا من الله تعالى فهو سبحانه وتعالى 

أشارت الآية أن الله تعالى قد فرض الصيام على الأمم السابقة من قبل، لكن ما عليه العلماء بأنه لم يكن بتلك الكيفية التي عليها صيام المسلمين.   

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