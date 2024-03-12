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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، مستجدات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.

وكتب عبر فيسبوك: “‏الحمد لله والشكر لله مايحدث مع احمد رفعت معجزة إلهية بكل معني الكلمه دعواتكم ربنا يتمم شفاه علي خير... ياااارب”.

وكشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، الذي نُقل إليه أحمد رفعتلاعب مودرن فيوتشر، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، مغشيا عليه، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، تفاصيل حالة اللاعب.

وقال الدكتور رامي، في تصريحات خاصة عبر برنامج جمهور التالتة، على قناة  أون تايم سبورتس: "أحمد رفعت وصل للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب".

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة".

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