لاعبنا السابق.. الزمالك يتمنى الشفاء لـ أحمد رفعت

شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، منشوراً متمنين الشفاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت.

‏وكتب عبر أكس: “خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للاعبنا السابق أحمد رفعت”.

وكشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، الذي نُقل إليه أحمد رفعتلاعب مودرن فيوتشر، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية، مغشيا عليه، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، تفاصيل حالة اللاعب.

وقال الدكتور رامي، في تصريحات خاصة عبر برنامج جمهور التالتة، على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد رفعت وصل للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب".

وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة".