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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المفتي يكشف عن شخص يؤجر على الفطر في رمضان ويأثم على الصيام

صدى البلد

 قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الشريعة ‏الإسلامية مبنية على اليسر والتيسير، وفقا لقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بِكم العسر»، لافتا إلى أن هذه ‏الآية جاءت في سياق آيات الصيام ما يدل على أن تحقيق التيسير يتطلب مراعاة حالة الإنسان الصائم‎.‎

وأضاف أن الفيصل في مسألة صيام مرضى السكري هو التقرير الطبي، مؤكدا أن الطبيب هو من يحدد قدرة ‏المريض على الصيام من عدمه‎.‎

وذكر أنه في حال أكد الطبيب أن الصيام لن يؤثر على مريض السكر لا سيما إذا كان المرض في مراحله الأولى، فلا ‏حرج على المريض في الصيام؛ بل هو واجب عليه.

وأوضح علام، خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «اسأل المفتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» ، ردا على التساؤلات المثارة حول قضية صيام مريض السكر في رمضان، ‏لا سيما في ظل تردد البعض في اتباع تحذيرات الأطباء بمنعهم من الصيام لخطورته على حياتهم. ‏

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وقال إنه إذا ما أوصى الطبيب بإفطار المريض خوفًا من تأثر حالته الصحية سلبًا؛ فإن عليه الامتثال لرأي الطبيب ‏والفطر في هذه الحالة، مؤكدا أن الصيام يصبح حرامًا إذا ارتقت خطورته على صحة المريض إلى حدود التهديد ‏بالموت أو الغيبوبة‎.‎

وأوضح أن المريض في هذه الحالة «يؤجر على الفطر ويؤثم على الصيام»، وذلك لأن التكليف بالصيام يشترط فيه أن ‏يكون الإنسان في وضعه الطبيعي، مستشهدا بقول الله تعالى: «لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان ‏بكم رحيما». 

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان

كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في شهر رمضان المبارك.

وقال أمين الفتوى ، في فيديو لدار الإفتاء ، إن الأصل أن الصوم واجب ولا يترك الإنسان المسلم الصوم إلا لعذر شرعي.

وأضاف أن من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان، هو عدم القدرة على الصيام وعدم القدرة قد يكون لمرض مزمن غير مرجو شفاؤه، أو لكبر سن للرجل أو المرأة العجوز، ففي هذه الحالة يجوز الفطر مع إخراج فدية إطعام مسكين عن كل يوم.

وأشار إلى أنه يجوز للمريض مرضا غير مزمن ، الإفطار في رمضان، ولكن يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره وليس عليه فدية.

وذكر أنه كذلك من الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان السفر شرط أن يكون سفرا مباحا وطويلا يتجاوز الـ 85 كيلو مترا، وحينئذ يفطر ويقضي ما أفطره.

وأوضح أنه كذلك من الأعذار المبيحة للفطر، هو الحمل والرضاعة وعند زوال العذر تقضي المرأة ما أفطرته في رمضان.

الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان

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