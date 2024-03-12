أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشرت النجمة أروى صورة من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت أروى بإطلالة مختلفة رمضانية، مرتدية قفطانا مميزا باللون الأوف وايت بحزام عريض يبرز قوامها الرشيق، بأكمام طويلة وفاتحة بالساق أثارت الجدل بالسوشيال ميديا.

وخطفت الأنظار، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة، فتركت خصلات شعرها الشقراء منسدلة بطريقة مميزة أعلى الكتف مع إبراز قصة شعر مختلفة.

ومن الناحية الجمالية، مالت أروى الشربيني إلى وضع الألوان الترابية، حيث اختارت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين، وإبراز جمال العين بالأيلانير والكحل الأسود.