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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنها تعلن عن منح تبادلية بالتعاون مع جامعة ألمانية

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها توقيع اتفاقية للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة تدريس بين جامعة بنها و جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا في مجال هندسة المعادن والمواد لمده ثلاث سنوات بتمويل من برنامج ايراسموس.


وأشار الجيزاوي إلى أن هذه الاتفاقية تسمح بسفر 7 طلاب دراسات عليا لمدة ثلاث شهور واثنان مع أعضاء هيئة التدريس ، مؤكدا أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة حيث أنها تسعى دائما إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.


وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم أن الاتفاقية فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة لأجراء جزء من العملي بخطة البحث الخاصة بهم خلال الثلاث شهور في جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا كوتوبس بألمانيا والتي تمتلك قدرات هائلة مما يسهم في تحسين مخرجاتهم البحثية.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها للتبادل الطلابي وأعضاء هيئة تدريس

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