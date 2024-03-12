فنون إسلامية.. مزاد عالمى يبيع مصحفا بشكل مزخرف ومضيء

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قدمت دار سوثبى للمزادات العالمية، مزاد لبيع "فنون العالم الإسلامى" ويضم المزاد العديد من القطع الأثرية الإسلامية كـ"المصاحف والمخطوطات القديمة"، والقطع الأثرية المزخرفة.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، مصحف مضيء من شمال أفريقيا، يعود تاريخه فى الفترة ما بين 1188هـ ويونيو 1774 ميلاديا، ويقدر ثمنه ما بين 50 إلى 70 ألف جنيه استرلينى.

تم تزيين المصحف بشكل متقن بشكل مزخرف، وعناوين سور مزخرفة ذات أنماط متنوعة ومجموعة غنية من علامات الآيات، يتماشى الخط المغربي الأنيق مع المخطط الزخرفي الشامل مع الأجزاء الرئيسية من النص المنتقاة بالحبر متعدد الألوان وبأحجام مختلفة، استخدم الشكل المميز للخط الكوفى المزخرف فى العديد من عناوين السور، حيث تم ملء الفجوات بين الحروف بعناية بألوان متعددة.

جدير بالذكر، أنه سبق وتم عرض قميص من القطن يعود لمقتنى أمريكى وهو من القطع الفريدة والنادرة فى المزاد ويقدر أن تباع بما بين 60 ألف و80 ألف جنيه استرلينى، وباب خشبى ضخم يحمل توقيع حسن بن جمال أحمد ويعود تاريخه إلى 1317 يتميز بالكتابات العربية المحفوفة بشريط من الأشكال الهندسية ويقدر بما بين 400 ألف و600 ألف جنيه استرلينى.