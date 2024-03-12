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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«أعلى نسبة مشاهدة» الحلقة 3 .. تحريض انتصار على السرقة

أعلي نسبة مشاهدة
أعلي نسبة مشاهدة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة الثالثة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” قبل عرضه علي شاشات التليفزيون في الثانية عشرة صباح غد، الأربعاء. 

وحملت الحلقة الثالثة من مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” عدة مفاجآت، حيث حرصت أنعام سالوسة على الذهاب إلى منزل نجلها محمد محمود والمكوث لديه لعدة أيام. 

فيما قامت شيماء “سلمى أبو ضيف” بمقابلة خالها، وقامت بعمل فيديو جديد حظي على إعجاب حسن الشاب الذي تكن له مشاعر الإعجاب، وقد أبدى هو الآخر إعجابه بالفيديو. 

فيما وقعت حمدية “انتصار” في مأزق شديد، حيث حرضتها إحدى الزبائن على سرقة ملابس داخلية من حمام سيدة أخرى ولم توضح لها أسباب ذلك. 

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وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أعلى نسبة مشاهدة شاشات التليفزيون سلمى ابو ضيف منصة شاهد vip أنعام سالوسة

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