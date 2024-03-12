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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. شهيد و8 إصابات في غارة إسرائيلية علي البقاع

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن شهيدا و8 إصابات سقطوا  في غارة"إسرائيلية" على البقاع.

وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت منزلاً في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما استهدف  طيران الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية بالصواريخ مدينة الخيام في جنوب لبنان.

كما قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على ثلاث منصات إطلاق للقذائف الصاروخيّة استخدمت صباح اليوم في عمليات القصف الصاروخي على منطقة هضبة الجولان.


وكانت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت الليلة الماضية عن الجيش قوله إن حزب الله أطلق نحو 70 صاروخا من لبنان على هضبة الجولان.


وأضافت الصحيفة أن هذه إحدى أكبر عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان منذ بداية القصف المتبادل بين الطرفين في أكتوبر الماضي.


وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات نتيجة القصف.

وفي وقت سابق، من اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على مجمعين لحزب الله في البقاع في عمق لبنان.
 

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