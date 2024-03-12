تاجرا سلاح يغسلان 25 مليون جنيه والداخلية تكشف التفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات) .

قدرت الممتلكات بحوالي (25 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.