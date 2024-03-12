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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرد يعتدي على طفل في الهند وسط ذهول المارة

صدى البلد

تعرض طفل في منطقة جانجوه بولاية أوتار براديش بالهند، لهجوم عنيف من قرد بينما شاهد المارة الحادث المرعب، عندما وقع الهجوم في وسط الشارع.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم الاعتداء على الصغير خارج أحد المحلات في طريق مزدحم وتم تصوير الحادث بالكاميرا.

وفي مقطع الفيديو، شوهد الصبي وهو يسقط على الأرض قبل أن يقفز على قدميه ويركض بعيدًا بينما يطارده القرد.

وشاهد المارة الطفل يتعرض للضرب المبرح من قبل القرد، لكنهم لم يتدخلوا، وبدا أن شاهد عيان على دراجة نارية قد شاهد الهجوم بأكمله قبل أن يغادر على دراجته.

وحققت الشرطة في الحادث لكنها قالت إنها لم تتمكن من العثور على القرد. 

وأفادت أنباء محلية بأن الطفل الذي لم يتم الكشف عن اسمه أصيب بجروح في الهجوم، لكن مدى إصاباته غير معروف.

ويعد هذا الطفل هو الضحية الأخيرة في سلسلة من الضحايا الذين تعرضوا لهجمات القردة في الهند خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد سقطت طفلة صغيرة مؤخرًا حتى الموت من على سطح منزل عائلتها.

و ذكرت صحيفة "ديلي ستار" سابقًا، أن الطفلة كيرتي البالغة من العمر ست سنوات كانت تجلس على شرفة بالدور الثاني مع جدها عندما ظهرت مجموعة من القردة فجأة في المنزل، وهرعت كيرتي خوفًا لكنها سقطت من حافة السطح.

وقال أحد أفراد الأسرة المكلومة: "كانت تتحدث مع جدها تشاندرا بال على شرفة المنزل بينما كان الآخرون يعملون في الطابق السفلي، وفجأة سمعنا كيرتي تصرخ طلبا للمساعدة. 

وقبل أن نتمكن من الصعود إلى الطابق العلوي، سمعنا صوت ارتطام قوي ووجدناها في بركة من الدماء".

وفي مكان آخر، تعرض جوتيابا بن رانجبابا، البالغ من العمر 66 عامًا، للضرب حتى الموت من قبل قرد هائج في 12 نوفمبر بينما كان في الحمام تعرض لعضة في يده، مما تسبب له بنزيف حاد.

كما قتل صبي يبلغ من العمر 10 أعوام في ولاية غوجارات بعد تعرضه للتمزيق من قبل مجموعة من قرود اللانغور بينما كان يلعب مع أصدقائه.

 وتم نقل ديباك تاكور أيضًا إلى مستشفى محلي ولكن للأسف أُعلن عن وفاته قبل أن يتمكن الأطباء من رؤيته لتلقي العلاج.

وقال مسؤول في بيان: "تمزق معاه خلال الهجوم، هرع إلى منزله ونُقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله".

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