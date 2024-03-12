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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة بريطانية تدعي زواجها وطلاقها من شبح.. ما القصة؟

صدى البلد

تدعي بروكارد أنها قابلت شبح يدعى  إدواردو، جندي في العصر الفيكتوري "وسميما بشكل شيطاني"، عندما "اقتحم" غرفة نومها في ليلة عاصفة. تزوجا لاحقًا - لكن بعد عام واحد، أنهت العلاقة واتهمت الروح بخيانتها.

وتزعم المغنية البالغة من العمر 40 عامًا، من أوكسفوردشاير، أنها اضطرت إلى استدعاء راقي شر لضمان رحيل إدواردو إلى الأبد. لكنها لم تقطع علاقتها بالعالم الروحي تمامًا.

أصبحت الآن محققة في الخوارق - وتقول إنها تحظى بمباركة طليقها الشبح. في وظيفتها الجديدة، تزعم أنها واجهت بالفعل شيطانًا مدمنًا على الكحول وحروق حبال.

تقول بروكارد إنه خلال تحقيق آخر، جرها شبح جلاد حاقد من سريرها. لكنها تقول إن علاقتها بإدواردو أصبحت الآن هادئة - وهو سعيد بعملها كصائدة أشباح.

وقالت: "أرى الأرواح بشكل منتظم الآن، أنا شديدة الحساسية تجاه الأشباح ويبدو أنني اجتذبها. أنا استشير الوسطاء باستمرار لاكتساب فهم أفضل لسبب وصولي إلى هذا الأمر ولفهم لقاءاتي."

وأضافت "أشار أحد الوسطاء إلى أن إدواردو وأنا دخلنا حياة بعضنا البعض لسبب ما وقد ساعدنا بعضنا البعض. كان هذا مريحًا للغاية، حيث لم يعجبني الاقتراح بأن إدواردو كان محبوسًا ومضطربًا."

وتابعت "من الجيد أن إدواردو لا يمانع أن أتواصل مع أرواح أخرى، فهو يبتعد الآن ولم يزعج حياتي، لقد تطور دوره."

وقالت "أراه أحيانًا في البعيد ينظر إلي، لقد اختفى تعبيره البائس، وغالبًا ما يبتسم لي من بعيد، مثل ملاك حارس".

يزعم أن الجندي الخارق ذو الشعر الطويل أغوى بروكارد، وخاض الاثنان في علاقة حب "مضطربة" في عام 2022، ولكن مع تقدم العلاقة، أصبح إدواردو أكثر تملكًا تجاه المرأة التي لديها 185 ألف متابع على إنستغرام.

زعمت بروكارد أنها سئمت من تذبذب "الروح الحرة" وانزعجت من "ولعه المزعج" بم Marilyn Monroe.

قالت: "كانت علاقتنا دائمًا مضطربة منذ البداية، مع التناقض الصارخ بين كونه مهددًا ومتملكًا ثم دافئًا ومكثفًا، لكنني بدأت أمل من الزواج بروح حرة، فهو متقلب، بالكاد يكون حاضرًا."

"توصلت إلى استنتاج أن الرحلة مع إدواردو لم يكن لها نتيجة إيجابية وأن طاقته كانت تقوضني."

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