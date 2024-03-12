صعبة جدا.. نجم الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

شارك اسامة حسن لاعب الزمالك السابق تفاصيل إصابة أحمد رفعت نجم فيوتشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب اسامة حسن "الحاله صعبه جدا أرجو الدعاء أرجو الدعاء ربنا يشفيك ويعافيك يارب وترجع بيتك امك ملهاش غيرك ياحبيي"

ويترقب مسؤولو نادي فيوتشر استقرار حالة اللاعب من أجل إمكانية نقله إلى مستشفى آخر لخضوعه إلى فحوصات طبية بشكل أكبر، خاصة أن حالة اللاعب لم تستقر بشكل كبير حتى الوقت الراهن.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.