حسب تصنيف سيماجو الإسباني.. جامعة جنوب الوادي ضمن مؤسسات الـ"Q2" عالمياً

أعلن الدكتور احمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إدراج الجامعة ضمن مؤسسات الـ "Q2 " أي الأعلى 50% فى التصنيف لعام 2024 حسب تصنيف سيماجو الاسباني، مشيراً إلى أن الجامعة تقدمت مركزاً على المستوى المحلى عن العام الماضى بالرغم من زيادة عدد الجامعات المدرجة بالعام الحالي.

وأضاف عكاوى، أن الجامعة تحصل على دعم متواصل من وزارة التعليم العالي بهدف الارتقاء بترتيب الجامعات داخل التصنيفات الدولية وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ورؤية مصر 2030 تبذل قصارى جهدها لجعل الجامعة وجهه تعليمية وبحثية على المستوى المحلى والدولي.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة من خلال قواعد البيانات حققت عالميا في قطاع العلوم البيئية المركز الرابع محليا والمركز الـ 14 على مستوى دول المنطقة العربية والمركز الـ 10 افريقيا والمركز الـ 45 على مستوى الشرق الأوسط والمركز 1043 دوليا.

وتابع عكاوى، أنه فى مجال الطب البيطرى حققت الجامعة المركز الـ 15 محليا والمركز 22 فى الدول العربية والمركز 45 على الشرق الأوسط والـ 32 افريقيا و 533 عالمياً، كما حققت الجامعة مراكز جيده على المستوى المحلى في مختلف التخصصات، منها المركز الـ 15 في علوم الحاسب والمركز 18 في العلوم الهندسية والمركز 16 في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ظهورها في مختلف التخصصات العلمية.

وحث رئيس جامعة جنوب الوادى، جميع الباحثين على بذل المزيد من الجهد في البحوث الابتكارية وذات التأثير المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومقدماً الشكر للجنة التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلى والدولي.

وأضاف الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولى بالجامعة، أن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، فهو يعتمد في تقريره على قاعدة بيانات "سكوبس" البحثية.

وتابع دردير، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء.

وأوضح أن التصنيف الصادر مؤخرًا اشتمل على"مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح"، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام 9054 مؤسسة دولية مقارنة بـ 8433 مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة621 مؤسسة جديدة ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.

يذكر أن لجنة التصنيف بجامعة جنوب الوادى، تضم الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد، والدكتور أحمد حسن، والدكتور حسام حرز الله، و بدوي محمد البدوى، والمهندس أحمد عبد النعيم.