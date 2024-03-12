عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسب تصنيف سيماجو الإسباني.. جامعة جنوب الوادي ضمن مؤسسات الـ"Q2" عالمياً

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

أعلن  الدكتور احمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن إدراج الجامعة ضمن مؤسسات الـ "Q2 " أي الأعلى 50% فى التصنيف لعام 2024 حسب تصنيف سيماجو الاسباني، مشيراً إلى أن الجامعة تقدمت مركزاً على المستوى المحلى عن العام الماضى بالرغم من زيادة عدد الجامعات المدرجة بالعام الحالي.

وأضاف عكاوى، أن الجامعة تحصل على دعم متواصل من وزارة التعليم العالي بهدف الارتقاء بترتيب الجامعات داخل التصنيفات الدولية وتحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ورؤية مصر 2030 تبذل قصارى جهدها لجعل الجامعة وجهه تعليمية وبحثية على المستوى المحلى والدولي.

 

 

مواقيت الصلاة ثانى أيام رمضان.. تعرف على موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

تعرف على الفائزين.. إعلان نتيجة مسابقة الملتقى الفكري للمرحلتين الإعدادية والثانوية بقنا

 

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة من خلال قواعد البيانات حققت عالميا في قطاع العلوم البيئية المركز الرابع محليا والمركز الـ 14 على مستوى دول المنطقة العربية والمركز الـ 10 افريقيا والمركز الـ 45 على مستوى الشرق الأوسط والمركز 1043 دوليا.

وتابع عكاوى، أنه فى مجال الطب البيطرى حققت الجامعة المركز الـ 15 محليا والمركز 22 فى الدول العربية والمركز 45 على الشرق الأوسط والـ 32 افريقيا و 533 عالمياً، كما حققت الجامعة مراكز جيده على المستوى المحلى في مختلف التخصصات، منها المركز الـ 15 في علوم الحاسب والمركز 18 في العلوم الهندسية والمركز 16 في مجال الطاقة، بالإضافة إلى ظهورها في مختلف التخصصات العلمية.

وحث رئيس جامعة جنوب الوادى، جميع الباحثين على بذل المزيد من الجهد في البحوث الابتكارية وذات التأثير المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومقدماً الشكر للجنة التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم في تعزيز مكانة الجامعة على المستوى المحلى والدولي. 
 وأضاف الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولى بالجامعة، أن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، فهو يعتمد في تقريره على قاعدة بيانات "سكوبس" البحثية.

وتابع دردير، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي: 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء.

وأوضح أن التصنيف الصادر مؤخرًا اشتمل على"مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح"، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام 9054 مؤسسة دولية مقارنة بـ 8433 مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة621 مؤسسة جديدة ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.

يذكر أن لجنة التصنيف بجامعة جنوب الوادى، تضم الدكتور حموده محمد دردير، الدكتور أحمد إسماعيل، والدكتور محمود سعيد، والدكتور أحمد حسن، والدكتور حسام حرز الله، و بدوي محمد البدوى، والمهندس أحمد عبد النعيم.

جامعة جنوب الوادي جامعه تصنيف سيماجو الإسباني التصنيفات الدولية رؤية مصر 2030 الشرق الاوسط التنمية المستدامة سكوبس قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

اليويفا يوقع عقوبة على بايرن ميونيخ بسبب الجماهير

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين

مفاجأة في ضحيتي رامز جلال خلال الحلقة الثانية

مصدر في حماس: توقعات بتهدئة في غزة خلال رمضان

ما الفرق بين الدين والتدين؟ مفتي الجمهورية يوضح

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ