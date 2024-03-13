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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة 3 رمضان

صدى البلد

موعد أذان الفجر أصبح موعد أذان الفجر محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل وذلك فى ثالث ايام رمضان، ويبحث المسلمون كل يوم فى رمضان عن موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة لمعرفة موعد السحور وموعد الإفطار وعدد ساعات الصوم، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة 3 رمضان وموعد الإفطار.

موعد اذان الفجر 3 رمضان 2024

يأتي موعد أذان الفجر ٤:٤٠ ص

ويأتي اذان المغرب فى تمام الساعة ٦:٠٢ م

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مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٤:٤٠ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

الظُّهْر ١٢:٠٤ م

العَصر ٣:٢٩ م

المَغرب ٦:٠٢ م

العِشاء ٧:١٩ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٤:٤٥ ص

الشروق ٦:١٢ ص

الظُّهْر ١٢:١٠ م

العَصر ٣:٣٤ م

المَغرب ٦:٠٧ م

العِشاء ٧:٢٥ م

مواقيت الصلاة فى اسوان 

الفجْر٤:٣٧ ص

الشروق ٥:٥٩ ص

الظُّهْر ١١:٥٨ ص

العَصر ٣:٢٢ م

المَغرب ٥:٥٧ م

العِشاء ٧:١٠ م

مواقيت الصلاة في أسوان مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة موعد اذان الفجر 3 رمضان 2024

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