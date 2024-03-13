سعر أقل عيار ذهب اليوم 13-3-2024

ثبت سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيها للبيع و 2085 جنيها للشراء، وذلك في بداية تعاملات اليوم لأربعاء الموافق 13-3-2024، دون أي تغيير داخل محلات الصاغة.

وكانت اسعار الذهب في مصر قد فقدت ما يقارب من 70 جنيها في المتوسط في تعاملات أمس الثلاثاء، ليشمل بذلك معظم الاعيرة الذهبية.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر فئة نحو 3520 جنيه للبيع و 3565 جنيه للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية، حوالي 2640 جنيه للبيع و 2674 جنيه للشراء

عيار 21

وسجل عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 3080 جنيه للبيع و 30120 جنيه للشراء

أوقية الذهب

وصلت أوقية الذهب إلي 2161 دولار للبيع و 2162 دولار للشراء .

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.96 جنيه للشراء.

الأسواق العالمية والذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب في الأسواق العالمية تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية عن شهر فبراير في وقت لاحق اليوم، والتي سيكون لها تأثير على حركة أسعار الذهب بالبورصة العالمية، إذ إن تراجع معدلات التضخم سيعزز من التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي منتصف العام الجاري، ومن ثم صعود الذهب لتحقيق مستويات تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفاع أو تباطؤ معدلات التضخم سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.

وتابع أن هناك تزايد في وتيرة إقبال المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب بغرض التحوط، التي تعزز من الطلب عليه، حيث يعد المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة، وقت الأزمات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

تحدث هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،عن أسعار الذهب في السوق المحلية بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

اسعار الذهب بعد التعويم

وقال هاني ميلاد خلال تصريحات له إن قرار البنك المركزي انعكس على سعر الذهب عيار 21، الذي سجل 3150 جنيها، وفقا للتأثيرات الداخلية على السوق المحلية فضلا عن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر الذهب، موضحا أن سعر الأوقية عالميا سجل اليوم 2150 دولار للمرة الأولى تاريخيًا.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزي خلقت نوع من الاستقرار في سوق الذهب، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك 3 عوامل تساهم في تحديد سعر الذهب، البورصة العالمية، قوى العرض والطلب، وتوجهات المستهلك خلال الفترة القادمة سواء للبيع أو للشراء.

وتوقع رئيس شعبة الذهب، استقرار أسواق الذهب على مستوى طويل الأجل، مضيفا أنه كان هناك اضطراب في سوق الذهب مع بداية قرارا البنك المركزي.

متابعة للأسعار

وأضاف أن هناك رصدا لانخفاض سعر الذهب، وقبله كان هناك الكثير من المواطنين يشترون الذهب، متابعا: "هناك أريحية وطمأنينة في نفوس الناس بخصوص الاقتصاد المصري، وكلنا سعداء به".

وأضاف هاني ميلاد، أن المواطنين توقفوا عن الشراء المتزايد، مقارنة بالفترة الماضية؛ نتيجة الأريحية التي شعروا بها بعد انخفاض الأسعار.

وأكمل : المعروض من الذهب أصبح أكبر، ولذلك تراجع سعر الذهب عن ذي قبل، بالرغم من أن الذهب عالميا يسجل أرقاما جديدة مرتفعة.

وواصل: من المتوقع مع نشاط البورصة العالمية غدا، أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 2100 دولار، وهو عامل أساسي في تغير سعر الذهب.

وأوضح أن سعر الذهب ينخفض محليا ويرتفع عالميا، وأتوقع مزيدا من الاستقرار والهدوء.