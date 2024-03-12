حسن الرداد عن سبب حماسه لـ “محارب”: مكتوب بحرفية

كشف الفنان حسن الرداد أسباب حماسه لمسلسل محارب الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي.



وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" تحمست كثيرا لشخصية محارب، فمنذ قراءة السيناريو وأنا أنتظر خروجها على الشاشة، فهى مكتوب بحرفية كبيرة وحتى الأدوار الفرعية لها قصة وحكاية تجذب الانتباه، وأقول للجمهور انتظروا عملا قويا، وسعيد بردود الأفعال الأولى على البرومو والأغنية الترويجية للعمل التي اجتاحت السوشيال ميديا".

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد، الذى يعرض على قناة cbc، ومنصة watch it، نجاحاً كبيراً وتفاعلا كبيراً من رواد السوشيال ميديا، مشيدين بأداء الرداد والممثلين، بالإضافة إلى الأحداث المتسارعة في الحلقة .

وانتهت الحلقة الأولى بزفاف عزيز "محارب" – حسن الرداد، كما تعرضت والدته لحادث اودي بحياتها علي يد نجل رجل أعمال شهير وهو ما جعل الأحداث أكثر سخونة، مما جعل الجمهور يتساءل عن مصير محارب خلال الحلقات المقبلة، نظرا لدخوله في صراعات مع رجال أعمال شهير .

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.