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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: ليفربول لم يستغل محمد صلاح بشكل صحيح

صدى البلد

علق الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على وضع الريدز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب التعادل مع مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "آرسنال يعيش حالة مذهلة، في آخر 5 أو 6 مباريات شاهدتها لهم".

وتابع كلوب: "لقد لعبوا تقريبا بنفس التشكيل وإن غاب جابرييل مارتينيلي يلعب لياندرو تروسارد، وهذا أمر جيد أيضًا".

وأضاف: "يجب علينا فقط أن نقاتل لنكون هناك (في الصدارة)".

وعن محمد صلاح ومشاركته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، صرح: "أعتقد أنه قدم أول تمريرة إلى دياز ليضعه أمام المرمى.. هذه هي الجودة التي يمتلكها لكن لم نتمكن من استغلال مو بشكل صحيح".

وتابع: "سوبوسلاي قاتل من أجل نفسه كان متشوقا للعب ويريد التواجد في الملعب بشدة".

وواصل: "أود أن أرى التعليقات عندما اكتشفوا التشكيل وأن كوناتي لا يستطيع اللعب وأن جاريل كوانساه سيلعب ضد إيرلينج هالاند كيف يرى الناس هذا الموقف. إنه أمر استثنائي".

وأكمل: "كونور برادلي وهارفي إليوت بعمر 20 عامًا ولعبوا في 8 مراكز. لقد قدما مباراة رائعة وبالطبع الآخرين أيضا. خاصة ما فعله ماك أليستر وإيندو وفان دايك".

واختتم: "عاد روبرتسون. لقد عاد أخيرا. روبو عاد بالطبع لكننا نتوقع دائما أن تعود وتقدم أفضل مستوى على الفور.. هذا ليس بالأمر السهل. لقد رأيت روبو القديم وأنا سعيد حقا بذلك".

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