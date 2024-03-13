عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

62 عاما في المهنة.. حكاية عم مجدى أقدم صانع فوانيس رمضان بالقليوبية|شاهد

عم مجدي أبو الخير
عم مجدي أبو الخير أقدم صانع فوانيس رمضان

تعد صناعة الفوانيس أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم فى القليوبية ، حيث تعبر فوانيس الشمعة والصاج عن التراث الشعبى القديم و الاحتفال بالشهر الكريم خاصة فى القرى والريف المصرى.

اللص طفل.. إحباط محاولة سرقة الحكم إبراهيم نور الدين في القليوبية

محافظة القليوبية توزع 72 طن سكر على القرى الأكثر احتياجا

تعليم القليوبية: انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت للصف الأول الثانوي

بتخفيضات 35%.. افتتاح 15 معرض "أهلا رمضان" في القليوبية

أقدم صانع فوانيس رمضان في بنها

ويعد عم مجدى أبو الخير أقدم صانع فوانيس رمضان فى مدينة بنها ، حيث يقوم بصناعة فوانيس مصرية بطراز عصري بداية من الفانوس أبو شمعة وحتى الفوانيس الكبيرة الحجم التي تضيء الشوارع احتفالا بشهر رمضان .

توارث مهنة الفوانيس من والده 

ويعمل عم مجدى فى صناعة الفوانيس منذ ما يقرب من 62 عاما حيث توارث المهنة من والده ، وطوال هذه السنوات لم يعمل فى أى مهنة اخرى سوى الإبداع فى تصنيع فوانيس رمضان من الصاج بانواعها المختلفة والزجاج الملون والتى تتميز بروح شهر رمضان المبارك.

صناعة الفوانيس التراثية بأنواعها المختلفة 

ويبدأ عم مجدى عمله داخل محله الصغير بمدينة بنها فى صناعة الفوانيس منذ الساعة العاشرة صباحا ويظل طوال النهار فى تصنيع فوانيس شهر رمضان الكريم بأشكالها وأنواعها المختلفة ، حيث يعشق العمل فى الفوانيس القديمة التراثية والتى يقبل عليها الأطفال والسيدات كل عام بصورة كبيرة ، ويقومون بحجزها لثقتهم فى الفانوس العربى الأصيل ، الذى لم يتغير رونقه ومحبته لدى كثير من المصريين خاصة فى القرى والريف المصرى.

استخدام الصاج والزجاج الملون فى الفوانيس

وعن الخامات المستخدمة فى تصنيع الفوانيس فهى عبارة عن " قطع من الصاج والزجاج الملون، وأدوات للحرق واللحام " حيث ينتظر فترة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان كل عام، ليبدأ فى تصنيع الفوانيس الرمضانية التي تميز الشوارع والمنازل المصرية بأجواء رمضان.
وأكد عم مجدى أن الفانوس المصرى " الصاج " سيظل أحد الموروثات التى تعبر عن اهل مصر والاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم خاصة بعد التطور به وبدأ المصنعون في صناعة فوانيس بخامات جيدة وتصميمات أفضل مما كانت عليه طوال السنوات الماضية.

5f5437ac-42bc-43d8-8dbd-6b44c8735f02
5f5437ac-42bc-43d8-8dbd-6b44c8735f02
7a467449-7d8b-4374-8c80-f602585e26f4
7a467449-7d8b-4374-8c80-f602585e26f4
666c2677-aa6f-4088-9fe4-30741df9d75d
666c2677-aa6f-4088-9fe4-30741df9d75d
a1d65942-eddf-46e9-b680-bcc9d4d1b56c
a1d65942-eddf-46e9-b680-bcc9d4d1b56c
a14e01c9-42a3-46b7-a648-ad8c86623490
a14e01c9-42a3-46b7-a648-ad8c86623490
ee1bc601-7539-4dd3-96f0-4819ad4fd454
ee1bc601-7539-4dd3-96f0-4819ad4fd454
القليوبية رمضان الكريم صناعة الفوانيس بنها طراز عصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

دعاء اليوم الثالث من رمضان.. 3 كلمات في القرآن لا ترد

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

موضوعات متعلقة

محافظة القليوبية توزع 72 طن سكر على القرى الأكثر احتياجا

تعليم القليوبية: انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت للصف الأول الثانوي

انتشار الفرق الطبية بالقليوبية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للمواطنين أمام المساجد ..صور

بتخفيضات 35%.. افتتاح 15 معرض "أهلا رمضان" في القليوبية

ترشيحاتنا

الفلسطينيون يجتمعون في غزة حول مائدة الإفطار دون الأحباء وبين الأنقاض.. شاهد

وزير الطاقة الإسرائيلي: حماس تؤخر صفقة تبادل الأسرى لهذه السبب

الحبس والغرامة.. عقوبة الغش في مواد البناء وفقا للقانون

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

أخطاء دفاعية|سيد معوض: مباراة الأهلي والبنك «درس كبير» لـ«كولر» في المرحلة المقبلة

سعر عيار 21 اليوم 13-3-2024 في محلات الصاغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ