ماتروحش مشاوير وانت صايم .. اطلب شهادة الميلاد وهاتجيلك لحد البيت

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج شهادة ميلاد مميكنة عن طريق الإنترنت.



عدة خطوات عليك اتباعها لكي تستخرج شهادة الميلاد مميكنة "كمبيوتر" الخاصة بك أو بأحد أفراد أسرتك عن طريق الانترنت، وتتيح وزارة الداخلية من خلال موقعها على الإنترنت.



خطوات استخراج شهادة الميلاد من الانترنت



1 الدخول على موقع وزارة الداخلية

2. اختر خدمة الإنترنت للمواطنين

3. اختر من السلة "شهادة الميلاد"

4. إملاء البيانات المطلوبة وقم بتحديد درجة قرابتك لصاحب الشهادة المطلوبة

5 . كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .

6. اختيار نظام سداد تكلفة الشهادة سواء عن طريق الدفع إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.