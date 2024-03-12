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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية لـ«صدى البلد»: تقرير جولدمان ساكس شهادة ثقة للاقتصاد وجذب الاستثمارات هدفنا

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقارير بنوك الاستثمار المتفائلة بإجراءات الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعم الاقتصاد تعد شهادة ثقة وتؤكد أننا مازلنا على الطريق الصحيح.

 

أضاف وزير المالية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن التقرير الصادر عن بنك الاستثمار جولدمان ساكس؛ بشأن تفاءله بإقبال المستثمرين الأجانب للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة الحكومية بعد إجراءات البنك المركزي المصري؛ يلقي على الحكومة المزيد من المسئوليات بالعمل على تحسين المستويات لجذب الاستثمار .

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وذكر وزير المالية أن الحكومة تستهدف الفترة الحالية العمل علي إتاحة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية دون الاقتصار فقط على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وهذا يعني القدرة علي توليد المزيد من فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج.

 

كان بنك جولدمان ساكس قد أعلن أنه متفاءل بما قامت به الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي وهو من شأنه المساعدة في فتح شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية.

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