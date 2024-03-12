قبل السحور.. قرار عاجل بشأن ضبط فتاتين بسيجارة حشيش في الجيزة

قررت جهات التحقيق في الجيزة إخلاء سبيل فتاتين عقب القبض عليهما بسيجارة حشيش في سيارة ملاكي عقب السحور في أول أيام رمضان، عقب خروجهم من حفلة في كافيه بمنطقة الشيخ زايد.

ضبط فتاتين بسيجارة حشيش في الجيزة

حيث كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة ألقت القبض على فتاتين داخل سيارة ملاكي بحوزتهم سيجارة مشتعلة بها مادة مخدرة - حشيش - وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل مخدرات لهم.

تبين من التحريات الأمنية التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء مرور قوة أمنية في أكتوبر تبين لها توقف سيارة ملاكي بها فتاتين وبفحص الأمر تبين أن الفتاتين بحوزتهم سيجارة مشتعلة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على الفتاتين وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبمواجهة الفتاتين قرروا بأن المواد المخدرة غير خاصة بيهم، وأنها ملفقة لهم.