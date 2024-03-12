تفاصيل مصرع شاب وإصابة آخر في اشتعال سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري على الطريق السياحي قبل الإفطار بدقائق في الجيزة.

تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة مصرع شاب وإصابة آخر في اشتعال سيارة ملاكي على الطريق السياحي في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باشتعال سيارة ملاكي على الطريق السياحي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لمسرح البلاغ.

وبالانتقال والفحص تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وتبين مصرع شاب وإصابة آخر في الحادث.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.