جوهرة مصرية..أم إسلام تصنع فوانيس رمضان بالخرز والكرتون بجنوب سيناء|شاهد

حولت السيدة السيناوية ايمان محمد الشهيرة بـ " ام اسلام " بطور سيناء بلكونة شقتها لورشة لتصنيع الفوانيس من الخرز و الكرتون بجودة عالية تتفوق علي المستورد لتوفير دخل مادي لأسرتها .



التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة ايمان محمد في شقتها .

قالت ايمان محمد انها تعلمت صناعة الفوانيس من الخرز والكرتون من قنوات اليوتيوب مشيرة إلي انها اشترت الادوات من القاهرة و صممت فوانيس باشكال مختلفة منها بكار و بوجي و طمطم وبا با كشكش و بكار بالوان واحجام مختلفة .

واضافت ايمان انها علمت نفسها بنفسها مشيرة إلي إن يوجد لديها كل الاسعار بداية من 25 جنيه و حتي 300 جنيه حسب الحجم والطلب .

واضافت إم اسلام انها توفيت والدتها وتركت لها فراغ كبير للتعلم صناعة الفوانيس والعرائس وتابعت صانعة الفوانيس والعرائس من الخرز والكرتون تلوينها بالوان جذابة تلفت الإنتباه .

وكشفت صانعة الفوانيس انها تسوق الفوانيس علي قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وتلقي رواج في داخل مدينة طور سيناء .

وطالبت ايمان بان تسترك في المعارض التي تنظمها محافظة جنوب سيناء وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة وان يخصص مكان العارضات من صانعي المشغولات اليدوية واعمال التراث .

واضافت صانعة الفوانيس الخرز ان اهم ما يميز الفانوس الخرز إنه قوي ويمكن ان يحتفظ به سنوات عديدة .

صانعة العرائس

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