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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جوهرة مصرية..أم إسلام تصنع فوانيس رمضان بالخرز والكرتون بجنوب سيناء|شاهد

صانعة الفوانيس
صانعة الفوانيس

حولت السيدة السيناوية ايمان محمد الشهيرة بـ " ام اسلام " بطور سيناء  بلكونة شقتها لورشة لتصنيع  الفوانيس من الخرز و الكرتون بجودة عالية تتفوق علي المستورد لتوفير دخل مادي لأسرتها .


التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة ايمان  محمد في شقتها .
قالت ايمان محمد انها تعلمت صناعة الفوانيس من الخرز والكرتون من قنوات اليوتيوب مشيرة إلي انها اشترت الادوات من القاهرة و صممت فوانيس باشكال مختلفة منها بكار و بوجي و طمطم  وبا با كشكش و بكار بالوان واحجام مختلفة .
واضافت ايمان انها علمت نفسها بنفسها مشيرة إلي إن يوجد لديها كل الاسعار بداية من 25 جنيه  و حتي 300 جنيه  حسب الحجم والطلب .
واضافت إم اسلام انها توفيت والدتها وتركت لها فراغ كبير  للتعلم  صناعة الفوانيس والعرائس وتابعت صانعة الفوانيس والعرائس من الخرز  والكرتون  تلوينها بالوان جذابة تلفت الإنتباه .
وكشفت صانعة الفوانيس انها تسوق الفوانيس علي قناة اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وتلقي رواج في داخل مدينة طور سيناء .
وطالبت ايمان بان تسترك في المعارض التي تنظمها محافظة جنوب سيناء  وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة وان يخصص مكان العارضات  من صانعي المشغولات اليدوية واعمال التراث .
واضافت صانعة  الفوانيس الخرز ان اهم ما يميز الفانوس الخرز إنه قوي  ويمكن ان يحتفظ به سنوات عديدة .

صانعة العرائس

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IMG-20240312-WA0166
IMG-20240312-WA0165
IMG-20240312-WA0165
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IMG-20240312-WA0163
جنوب سيناء صانعة الفوانيس طور سيناء بلكونه شقتها

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