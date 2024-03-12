عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوجود في غزة 10 سنوات..أحمد موسى يفضح خطة إسرائيل الشيطانية بدعم أمريكي

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جيش الاحتلال فصل شمال غزة عن جنوبها بطريق بطول 8 كم، معلقا: بالتالي يكون قد تم تقسيم القطاع لجنوب وشمال.

وعلق الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مصر مستمرة بشكل يومي في إرسال المساعدات الإنسانية –برا وجوا-، مشددا على أنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تغلق مصر معبر رفح نهائيا.

وقال أحمد موسى إن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة 10 سنوات؛ بداعي عدم عودة حماس، منوها أن هذا المخطط هو ما يريده نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، بأن لا تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة، وهذا بالتنسيق مع أمريكا وجو بايدن في هذا الشأن.

واستكمل أحمد موسى: تل أبيب تتحدث على أنهم قاموا بتصفية مروان عيسى، الرجل الثاني في حماس بعد يحيى السنوار، لكن لم تصدر حركة المقاومة أي بيان في هذا الإطار، وإسرائيل تزعم مقتل 300 وإصابة 600 من قيادات حركة حماس.

وتابع أحمد موسى: لو تم تصفية مروان عيسى سيكون هناك تطورات في صفوف حركة حماس، باعتباره أحد الأجنحة العسكرية في حركة المقاومة، مختتما: مصر تسير في خطة لوقف إطلاق النار خلال تلك الفترة، لكن هناك مطالب من حماس ومطالب من تل أبيب.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد سقوط الأهلي أمام البنك

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

ترشيحاتنا

عباس شومان: البيت النبوي أكثر من عانى من ضرر الشائعات

جهل وأخطاء كارثية.. نجم الزمالك الأسبق يفتح النار على لاعبي الفريق

عبر طريق عسكري جديد.. إدخال قافلة مساعدات أممية إلى شمال غزة

حلويات الطسطوسة.. أحدث تريندات رمضان 2024| شاهد

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

الطبيب المعالج يكشف الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصلي صلاة التراويح بالمنزل.. وهذا أفضل وقت للدعاء بشهر رمضان

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ