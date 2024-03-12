الوجود في غزة 10 سنوات..أحمد موسى يفضح خطة إسرائيل الشيطانية بدعم أمريكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جيش الاحتلال فصل شمال غزة عن جنوبها بطريق بطول 8 كم، معلقا: بالتالي يكون قد تم تقسيم القطاع لجنوب وشمال.

وعلق الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مصر مستمرة بشكل يومي في إرسال المساعدات الإنسانية –برا وجوا-، مشددا على أنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تغلق مصر معبر رفح نهائيا.

وقال أحمد موسى إن إسرائيل تخطط للبقاء في غزة 10 سنوات؛ بداعي عدم عودة حماس، منوها أن هذا المخطط هو ما يريده نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل، بأن لا تكن هناك دولة فلسطينية مستقلة، وهذا بالتنسيق مع أمريكا وجو بايدن في هذا الشأن.

واستكمل أحمد موسى: تل أبيب تتحدث على أنهم قاموا بتصفية مروان عيسى، الرجل الثاني في حماس بعد يحيى السنوار، لكن لم تصدر حركة المقاومة أي بيان في هذا الإطار، وإسرائيل تزعم مقتل 300 وإصابة 600 من قيادات حركة حماس.

وتابع أحمد موسى: لو تم تصفية مروان عيسى سيكون هناك تطورات في صفوف حركة حماس، باعتباره أحد الأجنحة العسكرية في حركة المقاومة، مختتما: مصر تسير في خطة لوقف إطلاق النار خلال تلك الفترة، لكن هناك مطالب من حماس ومطالب من تل أبيب.



