مسلسل لحظة غضب الحلقة 3.. صبا مبارك تخفي جثة محمد فراج

عرضت منصة watch it، الحلقة الثانية من مسلسل لحظة غضب، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب، قيام يمنى (صبا مبارك) باخفاء جثة زوجها شريف (محمد فراج) ووضعها في شنطة السيارة للتخلص منها بعدما قتلته في عيد ميلادها.

وحاول صديق شريف (محمد شاهين) معرفة سبب تغيب صديقه، فيذهب إلى يمنى ليصطحبها إلى القسم لتحرير محضر تغيب، ويتحركان بالسيارة التي بها جثة شريف.

وخلال طريقهما إلى القسم يتم توقيفهما في أحد لجان التفتيش ويطلب منها الضابط تفتيش السيارة ولكن يتراجع الضابط عن تفتيش السيارة.

تصل يمنى مع صديق زوجها لتحرير محضر اختفاء زوجها بينما السيارة التي بها الجثة خارج القسم، وتختتم أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل لحظة غضب.

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك ، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم .

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي، حيث تظهر “صبا” بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الأداة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التلفزيونية، هو مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.