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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس فيوتشر: لايمكن نقل أحمد رفعت لمستشفى آخر بسبب وضعه على التنفس الصناعي

أحمد رفعت نجم منتخب
أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن سقوط أحمد رفعت لاعب الفريق كان موقفا صعبا للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب مازال يخضع للعلاج وحالته غير مستقرة حتى الآن، رغم وجود بعض التحسن لبعض الأجهزة الحيوية وتم الاطمئنان على عضلة القلب والمخ.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "رفعت تعرض لتوقف كامل في القلب لمدة ساعة ونصف، وحدثت معجزة بأنه يسترد النبض من جديد".

وأضاف: "نحن نتابع حالة اللاعب، ولدينا أمل كبير في شفاء أحمد رفعت، وهناك جهد طبي كبير من جانب الأطباء، ومن الصعب نقل اللاعب إلى أي مستشفى آخر".

وأكمل: "نتمنى أن يحدث استقرار لحالة رفعت لأنه موجود على جهاز تنفس صناعي، ومازال هناك بعض المشاكل في الرئة، وهناك مشاكل أيضا في الكلى".

ووجه وليد دعبس، الشكر للمستشفى الموجود فيه حاليًا أحمد رفعت والذين بذلوا جهداً غير طبيعي، كذلك الدعم الكبير والمساندة من جانب جماهير نادي الاتحاد السكندري الذي ظل متواجدًا أمام المستشفى، وكذلك النداءات التي طالبت الحكم بإطلاق صافرته لإنهاء اللقاء، ورفضهم اللعب بعد سقوط اللاعب، وكذلك أوجه الشكر إلى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد الذي يتواجد بصفة مستمرة وقام بجلب أطباء كثيرين، وهناك اتصالات مستمرة من جانب وزيري الرياضة والصحة، وكذلك رئيس اتحاد الكرة الذي يحرص على الاتصال بنا منذ الأمس.

وأشار إلى أن الموقف كان صعبًا للغاية على جميع مسئولي نادي فيوتشر، مبديا غضبه أيضا من اختيار موعد مباراة فيوتشر أمام الاتحاد في أول أيام شهر رمضان الكريم، مطالبا الجميع بالدعاء للاعب من أجل التعافي سريعا، مشيرا إلى أنه كان يتحدث معه قبل أيام من أجل الظهور بشكل قوي خلال الفترة القادمة.

وأوضح، أنه تلقى اتصالات من العديد من رؤوساء الأندية الذين حرصوا على الاطمئنان على حالة أحمد رفعت، متمنيًا أن يتعافى أحمد رفعت ويعود من جديد.

وأكد: "خلال الثلاث أيام المقبلة أتمنى أن يكون هناك تحسن في حالة أحمد رفعت، وأن تكون الحالة عابرة وتعود جميع الأجهزة إلى العمل بشكل طبيعي، وندعو الله جميعًا أن يعود سالمًا من جديد".

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