هجوم أوكراني بالمسيرات على مقر الأمن الفيدرالي الروسي في بيلجورود.. وأنباء عن وقوع أضرار

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها هاجمت بمسيرات مقر الأمن الفيدرالي الروسي في بيلجورود.

فيما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها إن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى جهاز أمن الدولة الروسي في بيلجورود الروسية يوم الأربعاء.

وقالت إنه لم تقع إصابات من الهجوم، على الرغم من أن المبنى قد تضرر.

وقبل قليل، قال مسؤولون روس، إن أوكرانيا شنت هجوما شاملا بطائرة بدون طيار على العديد من المناطق الروسية لليلة الثانية على التوالي، مع تدمير أكثر من 30 طائرة بدون طيار في الجو فوق منطقة فورونيج.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا على تطبيق تيليجرام للمراسلة، إن خطر هجوم الطائرات بدون طيار لا يزال قائما"؛ مشيرا إلى أنه خلال الليل، "تم اكتشاف أكثر من 30 طائرة بدون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة".



وأضاف أن "هناك أضرارا "طفيفة" للبنية التحتية والمنازل السكنية من سقوط الحطام".