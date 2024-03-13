عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم أوكراني بالمسيرات على مقر الأمن الفيدرالي الروسي في بيلجورود.. وأنباء عن وقوع أضرار

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها هاجمت بمسيرات مقر الأمن الفيدرالي الروسي في بيلجورود.

فيما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها إن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى جهاز أمن الدولة الروسي في بيلجورود الروسية يوم الأربعاء.

وقالت إنه لم تقع إصابات من الهجوم، على الرغم من أن المبنى قد تضرر.

وقبل قليل، قال مسؤولون روس، إن أوكرانيا شنت هجوما شاملا بطائرة بدون طيار على العديد من المناطق الروسية لليلة الثانية على التوالي، مع تدمير أكثر من 30 طائرة بدون طيار في الجو فوق منطقة فورونيج.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج المتاخمة لأوكرانيا على تطبيق تيليجرام للمراسلة، إن خطر هجوم الطائرات بدون طيار لا يزال قائما"؛ مشيرا إلى أنه خلال الليل، "تم اكتشاف أكثر من 30 طائرة بدون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة".


وأضاف أن "هناك أضرارا "طفيفة" للبنية التحتية والمنازل السكنية من سقوط الحطام".

الأمن الفيدرالي الروسي الدفاع الجوي الطائرات بدون طيار السلطات المحلية الأمن الفيدرالي أوكرانيا بيلجورود الروسية هجوم اوكراني طائرة بدون طيار طائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

اختبأ في الدولاب| تفاصيل محاكمة سيدة وعشيقها تخلصا من الزوج

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

موضوعات متعلقة

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على منطقة بيلجورود |تفاصيل

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

أوكرانيا تقصف بيلجورود الروسية 15 مرة خلال 24 ساعة

4 صواريخ وطائرات مسيرة.. روسيا تحبط هجوماً أوكرانيا خطيرا على مدينة بيلجورود

روسيا تدمر مسيرات وصواريخ أوكرانية فوق بيلجورود .. تفاصيل

سلسلة انفجارات قوية تهز منطقة خاركيف الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن التصدي لهجوم أوكراني على منطقة بيلجورود

هجوم صاروخي أوكراني جديد على بيلجورود الروسية .. وسقوط ضحايا

ترشيحاتنا

الاشتباك الأول.. الدفاع اليونانية تعلن إطلاق النار على مسيرتين في البحر الأحمر

بعد 14 سنة غياب..ارتيتا يفك نحس آرسنال ويصعد للمربع الذهبي لدوري الأبطال

بالقانون| دعم نقدي لكل مواطن لا يتمتع بتأمين اجتماعى.. تفاصيل

بعد تداول فيديو بـ«فيس بوك» لممارسة شخص البلطجة بالمنوفية.. المتهم يواجه هذه العقوبة

محاكمة مسؤولين بمصلحة الجمارك ووزارة العدل وآخرين بتهمة الرشوة.. بعد قليل

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ