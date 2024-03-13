ضبط سلاح ومخدرات .. الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط -الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة (4 متهمين " لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات المتنوعة) و تنفيذ (813) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10كيلو جرام لمخدر البانجو - 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات).

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس")..بحوزة (3 متهمين) و ضبط (3) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.