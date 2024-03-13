فتاة: أحب شابا وأخرج معه.. علي جمعة: لو مسك إيديها وسبِل عيونه حرام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحب بين الولد والبنت بدون عفاف إثم، مشددًا على أن التجاوزات بين الشاب والفتاة قبل الزواج حرام شرعاً.

وأضاف «جمعة» خلال برنامج «نور الدين»، في إجابته عن سؤال « ما حكم وجود علاقة حب ليس بها عفاف فهل يأثم عليها؟»: «نعم يأثم، حتى لو اتجوزوا، من بداية العقد هيزول الإثم وقبل العقد هيفضل الإثم».



فيما سألت طالبة أخرى، «هل ينفع أقابل شابا وبيكلمنى فى الحب هل كده حرام ولا حلال؟»، فقاطعها الدكتور على جمعة: "هل فى عفاف ولا مفيش، يعنى خرجوا مع بعض ومسك إيديها وسبل لها بعينها يبقى كده مفيش عفاف".



فردت الطالبة: "بس الأهل عارفين، ومفيش تلامس، يبقي كده الحب حرام؟"، فرد الشيخ عليها: "طالما مفيش عفاف حتى لو الأهل عارفين يبقى كده ممنوع، وهتبقى آثمة لو استمرت فى هذه العلاقة".

برنامج «نور الدين»، يفتح حواراً مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

