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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: الحب عطاء وليس شهوة أو ميلا قلبيا فقط

صدى البلد

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، خلال برنامجه " نور الدين " المذاع على القناة الأولى، يقول السائل "ما حكم علاقة الحب بين الشباب خارج نطاق العفاف قبل الزواج، ثم يتزوجون بعد ذلك".

وقال جمعة: يعني مثل قصة حب قيس وليلي؟، مردفًا: "قيس لما اتجوز ليلي بعد كل الحب والشحتفة دي طلقها"، موضحًا أنه تم إجراء بحث عن حبّيبة الجامعة منذ عام 1980 حتى 1986، فالشباب حبوا بعضهم وتزوجوا فالحب شعور قلبي لا يملكه الإنسان ولكن زواجهم كان أمرا آخر، فالإسلام يرى أنه يجوز للرجل أن يحب المرأة ولا يحاسب الإنسان عليه، ولكن عدم الزواج بمن يحب لا يدعو لكسر العفاف.

وأضاف المفتي السابق ، أن المطلوب في علاقة الحب العفاف، وتبين أن 80% من اللي اتجوزوا عن حب في الجامعة انفصلوا واطلقوا.. وعند بحث أسباب الطلاق تبين أن السبب الأساسي للطلاق أن كلا منهم لا يعلم ماذا يعني الحب، فالحب عطاء وليس شهوة أو ميلا قلبيا فقط، فهو يعني العطاء من الوقت والجهد دون مقابل، والمثال الأتم للحب هو حب الأم لأبنائها.

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