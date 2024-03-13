إطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تثير ضجة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة، مرتدية توب باللون الأسود مكشوفا من الصدر، وجيبة فوق الركبة باللون الأبيض ذات أزرار ذهبية كبيرة الحجم، ونسقت معه جاكيت باللون الابيض مزينا بالذهبي.

وانتعلت لاميتا فرنجيه حذاء ذا كعب عالي باللون السيمون، لاستكمال اطلالتها الجريئة، كما تزينت بالاقراط كبيرة الحجم في الأذن.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لاميتا فرنجيه المكياج الناعم، حيث اختارت اللون البني والليب جلوس في الشفاه، مع الكحل الأسود داخل العين، والبلاشر الترابي على الوجنتين، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة أعلى الكتف.