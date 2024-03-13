ريش أبيض .. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

نشرت جورجينا رودريجيز صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا بإطلالة جديدة ، مرتدية فستان باللون الأبيض دون أي نقوش، مزين بالريش على الأكمام، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة على غير عادتها.

وخطفت جورجينا الأنظار بالمكياج الناعم، حيث اختارت الألوان البنية في الشفاه مع الليب جلوس، ووضعت الايشادو اللامع فوق العين مع ماسكرا سوداء.

وتركت جورجينا خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف وتزينت بالاقراط الثمينة اللافتة للنظر.