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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحدثها إمبراطورية ميم.. نشوي مصطفي تسترجع ذكرياتها بمشاركة خالد النبوي

صدى البلد

نشرت الفنانة نشوي مصطفي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تجمعها بالفنان خالد النبوي وكشفت فيها عن بعض الأعمال الفنية التي شاركا فيها معا خلال سنوات سابقة.

وكتبت نشوى مصطفى معلقة على الصورة: “ولو رجعنا بالزمن اكتر  من بوابة الحلوانى وعلى فكرة قبلها سنة ٩١ كان فيه مسرحية البحر بيضحك ليه من ٣٣ سنة كبرنا بقى ولا لاء”. 

كان أول عمل يجمع بين نشوي مصطفي وخالد النبوي ، هو مسرحية "البحر بيضحك ليه" عام ١٩٩١، ليتبعه عدة أعمال مختلفة على مدار سنوات وصولًا  إلى مسلسل “امبراطورية ميم” الذى شاركا فيه سويا خلال الماراثون الرمضاني الحالي ٢٠٢٤.

ومسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، التى صدرت ضمن مجموعته القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتدور أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.

يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

مسلسل " إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي،  حلا شيخة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم رمضان ٢٠٢٤ كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ نشوى مصطفى خالد النبوى أعمال نشوي مصطفي وخالد النبوي مسرحية البحر بيضحك ليه

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