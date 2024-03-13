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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اليابان تتفق مع وكالة الطاقة الذرية على العمل بشأن مياه فوكوشيما

اليابان
اليابان

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فيينا، إن الهدف الأساسي من زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لليابان من وجهة نظره هي منح خطة لليابان الكثير من المصداقية في مواجهة انتقادات حادة من جيران اليابان من تصريف المياه الملوثة إشعاعيا في المحيط الهادئ.

وأضاف "أبو بكر، خلال رسالة على الهواء، أنه في صباح اليوم زار" جروسي "محطة فوكوشيما دايتشي، وزار المنشأة المعنية بمعالجة هذه المياه، وأدلى بتصريحات لافتة حيث قال إن نسبة الإشعاع الموجود في المياه الملوثة أقل من المسموح به وبالتالي عمليات التصريف الأربعة التي قامت بها اليابان هي عملية آمنة.

وتابع:" كما التقى بمجموعات الصيد المحلية اليابانية التي تعارض عملية تصريف عملية المياه في المحيط وطمأنهم بأنه لا خطورة على البيئة ولا الأسماك ولا على البيئة البحرية جراء عملية التصريف ".

وواصل:" تواجه تلك التصريحات من رافييل جروسي بهجوم عنيف من جانب الصين التي ترى أن اليابان تصرفت بشكل غير مسؤول بتصريف المياه في المحيط.

فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليابان المياه الملوثة المحيط الهادئ

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