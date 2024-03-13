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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير مؤهل| كلوب يصدم عشاق محمد صلاح بتصريح مفاجئ

كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن آخر المستجدات بشأن حالة الدولي المصري محمد صلاح، قبل مواجهة سبارتا براج.

ويستقبل ليفربول نظيره سبارتا براج، غدًا الخميس، على ملعب آنفيلد، في إياب دور الـ16 لبطولة اليوروبا ليج، علمًا بأن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الريدز (5-1).

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "صلاح جاهز، ليس للعب 90 دقيقة، لكنه جاهز للمشاركة، ومن الجيد أننا لم نعد في حاجة للتعامل مع شيء كهذا بعد الآن، لذلك علينا الحفاظ عليه من أجل العودة دون خطورة".

وأضاف: "أنا مستعد للبدء به أساسيًا، ولكني لست متأكدًا من لياقته، إذا حصل على 90 دقيقة فهذا يعتمد على كيفية ظهوره من البداية.. علينا أن نكون حذرين للغاية".

وختم: "علينا أن نتأكد من أننا نستطيع الاعتماد عليه باستمرار مرة أخرى، الأمر ليس سهلًا، لقد كان بعيدًا عن المشاركة لفترة طويلة بشكل غير عادي".

ولم يشارك صلاح أساسيًا سوى في مباراة واحدة مع الريدز منذ بداية عام 2024، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، ولعب مباراتين كبديل أمام برينتفورد ومانشستر سيتي.

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