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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالفوز على بورتو البرتغالي.. أرسنال الإنجليزي يتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال

تأهل أرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الأرسنال بهدف نظيف ليتعادل الفريقين في مجموع اللقاءين، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الإياب بفوز الأرسنال بهدف نظيف ليتعادل الفريقين في مجموع اللقاءين 1-1، ليتجه الفريقين لركلات الترجيح لتبتسم لأرسنال بنتيجة 4-2.

وأعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة بورتو، مساء الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

شهد تشكيل الجانرز، استمرار غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي للإصابة، فيما يحل بدلًا منه البلجيكي لياندرو تروسارد.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال:

رايا - كيويور - جابرييل - ساليبا - بن وايت - جورجينيو - رايس - أوديجارد - تروسارد - ساكا - هافيرتز.

 

بورتو: 

كوستا - ويندل - أوتافيو - بيبي - جواو ماريو - فاريلا - جونزاليس - جالينو - بيبي - كونسيساو - إيفانيلسون.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بورتو، بهدف دون رد.

 

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