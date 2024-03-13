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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شركة مصرية.. تامر حسني يرد على الهجوم ضده بسبب أحد الإعلانات

صدى البلد

علق الفنان تامر حسني علي هجوم عدد من متابعيه بسبب إعلانه إلى أحد الشركات الغذائية.

وكتب تامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل و احتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير".

وأوضح تامر حسني في رده: "اولاً .. انا  على قوة الشركة من سنتين قبل أي أحداث و ده مش اول اعلان ده ثالث اعلان في عقدي ، معلش احياناً الكلام عند بعض الناس  بيبقى سهل و تحديداً لما بيكون بدون علم بالعقود و بحيثيات الموضوع كله.

ثانياً .. انا مضيت على عقد مكتوب فيه ان شيبسي  شركه مصريه و لها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل و البند قدامكم اهوه لصدق كلامي".

وواصل قائلا: “ثالثاً .. و الاهم  لاي حد بيشكك في انتمائي للقضيه الفلسطينيه هقوله  انا من ٢٠ سنه و انا في ضهر القضيه و مش كلام و اغاني بس لاااااا …. انا روحت بنفسي معبر رفح اثناء الضرب لمساندة اهالينا هناك بأكبر حملة    معتقدش في حد هيخاطر بحياته و يروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلاً …!!”

واختتم: "اخيراً  …. انا لما قررت اكون الوجه الاعلاني لشيبسى من سنتين لانه منتج مصري كل المصريين بيحبوه  و البطاطس من الفلاحه المصريه و بيتباع في مصر بس و اتربينا عليه و الاهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في  ظل ظروفنا الاقتصاديه و اظن ده واضح في الاعلان  .. ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحمله وانا بمضيها من سنتين  عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع و للّي مش واصلاله الصوره بكل احترام .. و شكراً لكل اللي ردوا عني  و هما مغمضين حقيقي انتوا نعمه كبيره من ربنا  الف شكر و رمضان كريم على الجميع".

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