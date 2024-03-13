"موسم التزاوج".. صدمة أوس أوس ومحمد ثروت بعد ظهور نعام رامز جلال

حل الفنانان محمد ثروت وأوس أوس، ضيفين في الحلقة الثالثة من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” ، للفنان رامز جلال.

وقال رامز جلال، بوضع محمد ثروت وأوس أوس في مكان مغلق وجعلهما في مواجهة نعام، وقام رامز جلال باستفزاز النعام كي يقترب من أوس أوس ومحمد ثروت.

وردد رامز جلال قائلا:" خلي بالكوا دول في موسم التزاوج دلوقتي".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.